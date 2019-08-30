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Son Dakika

Büyük panik! Tramvay raydan çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken, seferlerde aksamalar yaşanıyor.

GÜNDEM 30.08.2019, 12:57 Tugay
Büyük panik! Tramvay raydan çıktı
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EDİLİNEN bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

#zeytinburnu #Bağcılar #tramvay
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