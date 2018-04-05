Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
Yeni yasa ile artık telefon...

Büyük operasyon başlıyor! Gabar ve Cudi Dağı'nda...

Şırnak’ın Cudi ve Gabar Dağında düzenlenecek terör operasyonları öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Cudi Dağında 37, Gabar Dağı'nda ise 22 alanda 19 Nisan 2018'e kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Büyük operasyon başlıyor! Gabar ve Cudi Dağı'nda...

Şırnak’ın Cudi ve Gabar Dağında düzenlenecek terör operasyonları öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Cudi Dağında 37, Gabar Dağı'nda ise 22 alanda 19 Nisan 2018'e kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

05 Nisan 2018 Perşembe 09:46
Büyük operasyon başlıyor! Gabar ve Cudi Dağı'nda...
banner404

DEV operasyon başlıyor. Gabar ve Cudi Dağında 59 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen terör unsurlarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, ilimiz Cudi Dağı bölgesi; Kurtik Tepe, Aynaga Yaylası, Tezalak Deresi, Kaletepe, Taht Tepe, 1881 Rakımlı Tepe, Berojeşemdin Sırtları, Gemokilte Tepe, İsimsiz Tepe, Kara Tepe, Hamza Sırtları, Hacıraraş Tepe, Kavaka Tepe, Avçınar Deresi, Korkulu Tepe, Koç Tepe, Azık Tepe, Mira Tepe, Hırsız Tepe, Kanyoki Sırtları, Kirikuru Tepe, Karacaköy, Koyunören köyü, arasında kalan bölge ile Yayla Tepe, Büyükdağ, 1493 Rakımlı Tepe, Sükrasik Deresi, Sarıtaş Kayası, 958 Rakımlı Tepe, Şikabat Yaylası, 2101 Rakımlı Tepe, Zinara Tepe, Yusuf Mezrası, 1567 Rakımlı Tepe, 1762 Rakımlı Tepe, Ağalar Tepe kırsal alanları arasında, İncebel (Gabar) Dağı, Kaya Tepe, Kırmızıkaya Tepe, Gurdik Tepe, İnceler, Kırmızı Tepe, Külhanmezarlığı, Fergan Kayalığı, Deregurt Mahallesi, Kayabaşı Tepe, Gürdilanbaruji Tepe, Dalulük Tepe, Sotek Tepe, Boz Tepe, Giribirmi Sırtları, Kuşuçtu Tepe, Girinisir Tepe, Sırmalı Tepe, Yassıtaş Tepe, Başkaya Mahallesi ve Ervisi Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 05 Nisan - 19 Nisan 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Büyük OperasyonşırnakCudi Ve Gabar DağıÖzel Güvenlik Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayali araçlarla milyonlarca liralık kredi vurgunu
Hayali araçlarla milyonlarca liralık kredi vurgunu
Son dakika! Tunceli'de sıcak çatışma
Son dakika! Tunceli'de sıcak çatışma
Hem milli hem akıllı! Düğmeye basıldı, seri üretim başlıyor
Hem milli hem akıllı! Düğmeye basıldı, seri üretim başlıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim