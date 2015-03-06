Büyük operasyon! 150 kişi işten çıkarıldı çünkü...

DİYARBAKIR Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğrencilerin güvenliğinin korunması kapsamında öğrencilerle iletişim halinde olan servis şoförleri, kantin çalışanları ve diğer bölümlerde görev yapan kişileri araştırdı. Bin 643 kişi üzerinde yapılan sorgulama ve incelemede, öğrencilerle sürekli iletişim halinde bulunan 100 servis şoförü, 34 kantin görevlisi ve diğer görevliler olmak üzere 150 kişinin daha önce cinsel istismar, adam yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kaydı bulunduğu saptanarak, işten çıkarıldı.

Diyarbakır Valiliği çocukların çeşitli tehlikelere maruz kalmalarını engellemek için, önleyici hizmetler kapsamında Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptı. Çalışmada, 2014- 2015 eğitim- öğretim yılı başında, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı. İl merkezindeki 230 okulda öğrenim gören yaklaşık 222 bin öğrenci ile iletişim halinde olan servis şoförü, kantin çalışanları ile diğer okul görevlilerinin kimlik bilgileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden istendi. Polis ayrıca, okullardaki kendi irtibat görevlileri ve Okul Aile Birlikleri aracılığıyla listeyi genişletti. Okullarda öğrencilerle iletişim halinde olan toplam bin 643 kişi araştırıldı. Yapılan sorgulama ve incelemede, öğrencilerle sürekli iletişim halinde bulunan 100 servis şoförü, 34 kantin görevlisi ve diğer görevliler olmak üzere 150 kişinin daha önce cinsel istismar, adam yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kaydı bulunduğu saptandı.

UZAKLAŞTIRILMALARI İSTENDİ

Çocuk Şube Müdürlüğü, belirledikleri çeşitli suçlardan kaydı ve hükmü olan çalışanların bulunduğu listeyi resmi yazıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Yazıda, okul çalışanlarıyla ilgili yönetmeliğin uygulanması istenerek şöyle denildi:

"Genel güvenlik yönünden risk teşkil edilebilecek şahısların, bu ortamlarda görev yapmalarının sakıncalı olduğu değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu risk teşkil eden şahısların öğrencilerle aynı ortamda çalışmamaları, gerekli değerlendirmenin ivedilikle yapılarak kanunun gereğinin yapılması ve daha sonra bilgi verilmesi gerekmektedir."

İŞTEN ÇIKARILDILAR