Büyük kediyi ağaca tırmanırken kimse göremedi!

YER, Afrika'daki ünlü Masai Mara Ulusal Parkı. Alman vahşi yaşam fotoğrafçısı Ingo Gerlach, Masai Mara'daki ilk gününde bir ağaca tırmanan leoparı görüntüledi.

Ancak Gerlach'ın beş saat bekleyerek çektiği fotoğrafta, leopar ilk bakışta seçilmiyor. Ağacın gövdesiyle leoparın desenleri birbirine karışmış durumda.

Alman fotoğrafçı, ağacın dalına asılı duran impalaya doğru tırmanan hayvanı kadrajına aldığı için çok şanslı olduğunu söylüyor

Genellikle geceleri avlanan leoparlar, avlarını sırtlan veya aslanların kapmaması için ağaç dallarında saklıyor.

Aslanlar ve sırtlanların aksine yalnız yaşayan leoparlar, kaçak avcıların hedefinde. Kürkleri için avlanan hayvanların nüfusu son yıllarda giderek azalıyor.