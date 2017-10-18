Büyük bilgin İlber Ortaylı Alanya'da!

ALANYA'YA son gelişinde Alanya'nın fiziki imkansızlıklarına değinerek başlayan Ortaylı: "Ne yazık ki bu güzel şehir de Türkiye'nin diğer şehirleri gibi çarpık büyümüş. Ama sorun değil, düzeltirsiniz." dedi.

'IRAK DİYE BİR MEMLEKET YOKTUR'

"Kerkük, sürekli işgal edilmeye çalışılmış bir bölge olmuştur. Size söyleyeyim, Irak diye bir devlet yoktur, bunu bilin. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra cetvelle çizilmiştir. Bunu Birleşik Devletler'de yapabilirsiniz, ama bu coğrafyada olmaz." dedi.

'IRAK'IN İSTİKBALİ YOK, PARÇALANACAK'

"Sefirimizin beni davet ettiği toplantıda 'Irak'ın bir istikbali yok. Parçalanacak, üçe bölünecek.' demiştim. Biri benim için 'Bu adam kahin gibi.' demişti. Kahinlikle alakası yok, bu çok açık." dedi.

'SAÇMASAPAN BİNALAR YAPACAĞINIZA...'

Salondaki izleyiciler, sıkışıklıktan ötürü ses alamadıkları bağırarak dile getirince Ortaylı: 'Ben elektrik teknisyeni değilim. Her yere saçmasapan binalar yapacağınıza bunlara ve kültürünüze dikkat edin." diye tepki gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bu sözleri gülümseyerek dinlerken, Ortaylı salondan büyük alkış topladı.

'RUSYA DURMAYACAK'

"Rus kıyıları 3-4 ay hariç hep donuktur. Elinde bir tek Sivastapol kaldı. Onu da Ukrayna'ya bırakmadı, bırakmaz ve orada kalmayacak, aşağı inecek. Şimdi Esad'ı da tavladı. Bizim için Kıbrıs'ı vazgeçilmez kılan budur, bunu millete anlatamıyoruz. Amerikalı nasıl fink atıyorsa, İngiliz gelip yerleşiyorsa, Rus da gelecektir. 'Kıbrıs bizim için yük.' diyorlar. Bu, cehalettir."

'IRAKLI, IRAKLIYIM DİYEMEZ'

Irak'ın uydurma bir devlet olduğunu yineleyen Ortaylı: 'Mısırlı, Mısırlı olduğunu, Suriyeli Suriyeli olduğunu söyler; ama Iraklı, Iraklıyım diyemez. Çünkü böyle bir kültürü yoktur." dedi.

'ONLAR, ANADOLU'DAKİLERDEN DAHA ESKİDİR'

Bölgedeki Türk varlığının tarihine değinen Ortaylı: "Anadolu'nun kapıları Türklere açıldığında Sultan Alparslan'ın Alanya'ya, İzmir'e, Sinop'a gitme niyeti yoktu. Çünkü gerçekçi bir adamdı. Antakya'ya, kervanların geçtiği, verimli yollara hakim olmak istiyordu. O halde Kerkük Türklüğü nedir? Anadolu'nun kapıları Türklere açılmadan önce sızlamalar vardı. Şunu bilin ki Suriye'deki, Irak'ın kuzeyindeki Türkler, Anadolu'daki Türklerden daha eskidir, daha önceden yerleşmişlerdir." dedi.

'OSMANLI, CARİYELER REJİMİNE DÖNMÜŞTÜR'

"Diyorlar ki 'Osmanlı'nın yüzde biri bile Türk değildi.'. Laf ola beri gele... Hangi hanedanın yüzde kaçı öyleydi ki? Romanovlar mesela, isimlerinden başka hiçbir şeyleri Rus değildi. Habsburglular da öyledir. Hanedanda saf kan olmaz. Çünkü evlilik siyasi bir müessesedir. Siyaseten evlenilir ya da siyaseten evlenilmez."

'BÖLGEDE SÖZ SAHİBİ TÜRKİYE'DİR'

Bölgenin karışıklığı nedeniyle bölgeye müdahalenin zorunlu olduğunu ve bunun iç işlere karışmak olarak yorumlanamayacağını belirten Ortaylı: "Amerika, Rusya gibi büyük aktörler burada maşa kullanıp var olma niyetindeler. Doğrudan söz sahipleri ise başta Türkiye ve İran'dır. Bir yandan da İsrail, Araplara karşı kullanabileceği bir Kürdistan istemektedir." dedi.