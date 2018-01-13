Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 13 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan kurtulun!
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
Protein tozu takviyesi almak doğru...
Günlük Burç Yorumu - 13 Ocak 2018 Cumartesi
Günlük Burç Yorumu - 13...

Bütünşehir sistemi devrede! 51 il belediyesinde her şey değişiyor

51 il, bütünşehir kapsamına alınıyor. İlin belediye başkanı, şehrin mülki sınırlarının tamamından sorumlu olacak. 51 ildeki belde belediyeleri en yakın ilçe ile birleşecek ya da kapanacak

Bütünşehir sistemi devrede! 51 il belediyesinde her şey değişiyor

51 il, bütünşehir kapsamına alınıyor. İlin belediye başkanı, şehrin mülki sınırlarının tamamından sorumlu olacak. 51 ildeki belde belediyeleri en yakın ilçe ile birleşecek ya da kapanacak

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:46
Bütünşehir sistemi devrede! 51 il belediyesinde her şey değişiyor
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce il belediyeleri ile ilçe belediyelerinin verdiği hizmetlerde yaşanan yetki karmaşası nedeniyle, nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin 'bütünşehir' sayılmasına yönelik çalışma yapılması talimatını vermişti. İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmanın tamamlandığı ve Erdoğan'a ya yapılacak sunumdan sonra Meclis'e geleceği öğrenildi. Hazırlanan taslakta, yerel yönetimlerin 'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne uyumunu' içerecek bazı yeni adımlar da atılacak.

BELEDİYE BAŞKANI AYNI ZAMANDA BELEDİYE MECLİS BAŞKANI DA OLMAYACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, belediye başkanı aynı zamanda o ilin belediye meclisinin başkanı olamayacak. Meclis içinden başka biri başkan seçilecek.

SEZER'İN VETO ETTİĞİ SİSTEM HAYATA GEÇİYOR

AK Parti kurmayları, düzenlemenin gerekçesini " Türkiye'de artık hükûmetler parlamentodan çıkmayacak. Ama belediyelerde hâlen belediye başkanı belediye meclisinin de başkanı. Bu yapısal bir sorun. Yeni sistemde, meclis başkanı meclis içinden seçilebilir. Belediye başkanı aynı zamanda meclis başkanı olmamalı. Buna karar vereceğiz. Bunu 2004'te de tartışmıştık. O gün yapılamadı. Doğru olan, kendini denetleyen bir yapının başında başkan olmamalı. Yine 2014'te merkez-yerel yetki paylaşımında da yerele yetki verildi. Ancak merkezin sahadan çekilmesi düzenlemesi o dönem Sezer tarafından veto edildi. Bunlar da yapısal sorun. Müzakere ediyoruz. Merkezin yetkileri ile ilgili de bir uyum düzenlemesi yapılabilir" şeklinde açıkladı.

İL ÖZEL İDARELERİ KAPANACAK

51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak. AK Parti kaynakları, doğru olanın şehrin tek elden planlanması olduğunu belirterek, "Belediyelerde farklı sorumluluk alanları var. Bu sorumluluk alanlarının çerçevesi tam çizilmeli. Tek elden plan yapılmalı" görüşünü dile getirdi. İl özel idareleri de kapatılacağı için buralardaki tüm kaynaklar il belediyelerine devredilecek.

BELDE BELEDİYELERİ KAPANACAK YA DA YAKIN İLÇEYLE BİRLEŞECEK

Yeni düzenleme ile sınırlardaki stratejik olan beldeler hariç, 51 ildeki tüm belde belediyeleri ya en yakın ilçe ile birleşecek, ya da kapatılacak. AK Parti kurmayları, daha önce de yüzde 90'ı belde belediyesi olmak üzere bin 800 civarında belediyenin kapatıldığını hatırlatarak "Bir belde belediyesinde en az 9 personel var. Başkan ve şoförü ile birlikte 11 oluyor. Yıllık gideri bir buçuk milyon lira. Bu parayı oraya hizmet için götürmek daha doğru olur" değerlendirmesini yaptı. Bütünşehir uygulamasına geçildikten sonra 51 ildeki binlerce köydeki yapılarda yaşanan ruhsat ve iskân problemi de çözülmüş olacak.

(Kaynak: Türkiye)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 13.01.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanBütünşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlkokul öğrencilerine dağıtılan kitap şok etti! Mide bulandırıcı ifadeler
İlkokul öğrencilerine dağıtılan kitap şok etti! Mide bulandırıcı ifadeler
Alanya Esnaf Odası'nda seçim heyecanı
Alanya Esnaf Odası'nda seçim heyecanı
Alanya ve Gazipaşa'yı yasa boğan ölüm
Alanya ve Gazipaşa'yı yasa boğan ölüm

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim