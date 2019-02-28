Bütün kamu kurumlarına gönderildi: 100 metrekareyi geçmeyecek

KAMU çalışanlarının görev yaptığı ofisler ile şube müdürü ve üst yöneticilerin çalışma alanlarının azami metrekareleri belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı standartları gösteren ‘Kamu Binaları Standartları Rehberi’ni tüm kurumlara gönderdi. Rehberde çalışma alanları, "Hareketli Çalışan Alanı", "Masa Başı Çalışan Alanı", "Şube Müdürü (ve muadili) Çalışma Mahali/Alanı", "Şube Müdürü (ve muadili) ile Üst Yönetici arası Çalışma Mahalleri" ve "Üst Yönetici Çalışma Mahali" olmak üzere 5 farklı kategoriye ayrıldı.