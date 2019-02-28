Bütün kamu kurumlarına gönderildi: 100 metrekareyi geçmeyecek

KAMU çalışanlarının görev yaptığı ofisler ile şube müdürü ve üst yöneticilerin çalışma alanlarının azami metrekareleri belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı standartları gösteren ‘Kamu Binaları Standartları Rehberi’ni tüm kurumlara gönderdi. Rehberde çalışma alanları, "Hareketli Çalışan Alanı", "Masa Başı Çalışan Alanı", "Şube Müdürü (ve muadili) Çalışma Mahali/Alanı", "Şube Müdürü (ve muadili) ile Üst Yönetici arası Çalışma Mahalleri" ve "Üst Yönetici Çalışma Mahali" olmak üzere 5 farklı kategoriye ayrıldı.
Hareketli çalışan olarak çalışma vaktinin en fazla yüzde 25'ini masa başında geçiren kamu çalışanları için 6 metrekareye, çalışma vaktinin en az yüzde 75'ini masa başında geçiren çalışanlar için 9 metrekare Şube Müdürü (ve muadili) çalışanlar için 12 metrekare (hizmetle birlikte temsil görevini ifade eden Müdürler için ilave 12 metrekare), Şube Müdürü ile Üst Yönetici arasındaki çalışanlar için 12 ila 80 metrekare, 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre Bakan, Bakan Yardımcısı, Vali, Belediye Başkanı vb. Üst Yönetici olanlar için ise 80 ila 100 metrekare standart alanlar olarak belirlendi.