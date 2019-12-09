Bütçe görüşmelerine damga vuran kare

TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerde dikkat çeken tokalaşma objektiflere yansıdı. MHP lideri, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaşıp kısa bir süre sohbet etti.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Teklifinin görüşmeleri başlamadan önce Genel Kurul Salonu'na gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.Daha sonra salona gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, Bahçeli'nin yanına giderek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. AK Parti ve CHP temsilcileri de Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.Şentop'un açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunu yapmak üzere kürsüye çıktı. Oktay, konuşmasına başladığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul'a gelerek CHP sıralarındaki yerine geçti.

BİNALİ YILDIRIM'LA DA TOKALAŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile tokalaştı.

MECLİS'TE BÜTÇE MARATONU

TBMM Genel Kurulu, saat 12.00'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul, 2020 bütçesi görüşmelerinin tümü üzerindeki görüşmeleri 20 Aralık'ta sona erecek.

ERDOĞAN PROGRAMI NEDENİYLE KATILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programı nedeniyle bütçe görüşmelere katılmadı. Erdoğan katılmayınca kabine üyeleri, askeri kanat, yüksek yargı ve üst düzey bürokratlar da salonda yer almadı. Bütçe görüşmelerinden önce Genel Kurul'da milletvekilleri sıralarına, '2019 yıllık ekonomik raporu' kitapçığı bırakıldı.