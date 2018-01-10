Bürokrat topu KHK’lara mı atıyor

BU isimlerin tespit edildiği ancak görevden almalar için KHK beklendiği de iddialar arasında. Çalınan ALES sorularıyla akademisyen olan 20000 kişinin ise kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında savcılık FETÖ tarafından uzun yıllar boyunca ALES sorularının çalındığı ve bu şekilde akademisyen olan 8500 kişinin olduğunu duyurmuştu. Ardından Aralık ayında bu sayının 20000’e çıktığı yine savcılık tarafından açıklandı. Kamuoyu şimdi bu akademisyenlerin akıbetini merak ediyor. Ancak glokalhaber.com olarak bu konuyu araştırırken çeşitli devlet kurumlarında yetkililerce tespit edilen birçok ismin de halen görevine devam ettiği ve açığa alınmaları için KHK beklendiği iddialarıyla karşılaştı.

Glokalhaber.com’un ulaştığı bilgilere göre içlerinde 30 Vali ve 43’ü Emniyet Müdürü’nün de bulunduğu 400 civarı üst düzet bürokratın FETÖ ile irtibat ve iltisakı tespit edildi ancak henüz görevden alınmaları gerçekleşmedi.

Konuştuğumuz yetkililer bazı ita amirlerinin bu konuda çekingen davrandıklarını terör örgütüyle bağı olduğu tespit edilen bürokratları görevden almak yerine MİT’ten gelecek raporları ve KHK’ları beklediğini. Görevden alınmalar gerçekleştiğinde de ellerindeki raporları açığa alma kararına eklediklerini iddia ettiler.

Ancak akademik personelle ilgili durumun farklı olduğu ve orada sayının tespit edildiği isimlere de ulaşmak üzere çalışmaların devam ettiği gecikmenin bundan kaynaklandığı belirtildi.

KAYNAK: KAMUDAN HABER