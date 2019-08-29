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Burhan Kuzu'dan Halk TV'ye terör suçlaması! RTÜK'ü göreve çağırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan HDP'li üç belediye başkanının CHP'nin yayın organı Halk TV'ye çıkarılmasını eleştiren Burhan Kuzu, "RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsaade edilemez" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM 29.08.2019, 07:57 Melike Temir
Burhan Kuzu'dan Halk TV'ye terör suçlaması! RTÜK'ü göreve çağırdı
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İÇİŞLERİ Bakanlığının görevden aldığı HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Halk TV'de Siyaset Kültürü programına katıldı. Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanlarının Halk TV'ye çıkarılmasına ise AK Parti 22. 23. 24ve 26. Dönem Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu tepki göstererek, "RTÜK'ü göreve çağırıyorum" dedi.

"HALK TV, TERÖR PROPAGANDASI YAPIYOR"

Twitter'dan açıklama yapan Kuzu, Halk TV'nin terör örgütü propagandası yaptığını öne sürerek, "CHP'nin yayın organı, yandaş kanal Halk Tv bu akşam ekranına terör örgütünü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını çıkarmış. CHP, Kandil'den talimat almaya devam ediyor. RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsade edilemez."açıklamasında bulundu.

#burhan kuzu #halk tv #RTÜK
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