Burçak öğretmenden acı haber

EDİNİLEN bilgiye göre, geçen yıl ekim ayında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki öğretmen adayı Burçak Keskin, market alışverişi için dışarıya çıktı. Genç kadın Cengizhan Caddesi üzerinde bir inşaatın önünden geçerken üzerine tahta bloğun düşmesiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Burçak Keskin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan yaklaşık 1 ay önce Burçak Keskin'le evlenen 27 yaşındaki Oğuz Keskin, eşini biran olsun yalnız bırakmadı. 11 aydır hayatta kalma mücadelesi veren Keskin, geçtiğimiz hafta çarşamba günü vefat etti. Genç kadının ölümü eşini, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.