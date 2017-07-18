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Buray'dan açık hava konseri

Pop müziğin başarılı isimlerinden Buray, Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen açık hava konser programında hayranlarıyla buluştu

Buray'dan açık hava konseri

Pop müziğin başarılı isimlerinden Buray, Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen açık hava konser programında hayranlarıyla buluştu

18 Temmuz 2017 Salı 14:01
Buray'dan açık hava konseri
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BEYŞEHİR Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve göl kıyısındaki festival alanında bir haftadır devam eden uluslararası demokrasi şöleninin sona ermesinin hemen ardından açık hava halk konseri programları başladı. Beyşehir Gölü sahilindeki festival alanı, açık hava konser programının ilkinde Buray’ı ağırladı. Ünlü popçunun hayranları, konser programı nedeniyle adeta Beyşehir’e akın etti. Ayhan karagül’ün verdiği konserin ardından sahneye çıkan Buray, yaklaşık iki saat süren programında şarkılarını hayranları için seslendirdi. Buray, meydanı hınca hınç doldurarak kendisine eşlik eden tüm sevenlerine sahnede kaldığı süre içerisinde coşku yaşattı.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, konser programı esnasında Buray’a bir plaket vererek, festival meydanını şenlendirip coşturduğu için teşekkür etti. Buray’ın konser programı için Türkiye’nin farklı yerlerinden Beyşehir’e gelerek alanı dolduran gençlere de yoğun ilgileri sebebiyle teşekkür eden Özaltun, Beyşehir’in son dönemde Konya’nın yeni kapısı haline geldiğini söyledi.
  
SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Buray’ın konser programının sona ermesinin ardından festival alanı ilginç bir evlilik teklifine tanıklık etti. Buray’ın alandan ayrılmasının ardından sahneye çıkan evlilik hazırlığı yapan elektronik mühendisi Ali Gökhan Dede, müstakbel eşine konser alanını dolduran kalabalığın önünde evlenme teklifinde bulundu. Sahnede yükselen 'Evet' cevabının ardından genç çift birbirine sarılırken, yaşadıkları mutluluk alanda yükselen alkışlarla birlikte duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ali Gökhan Dede, ardından yanında getirdiği yüzüğü müstakbel eşinin parmağına taktı.

Ali Gökhan Dede, yüzüğü takmasının ardından, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu an, bizim için çok özel oldu Beyşehir halkının, hepinizin sayesinde” şeklinde konuştu. 

Dede, kendisi gibi Beyşehirli olan çocuk gelişim bölümü mezunu müstakbel eşiyle bir düğünde görüp tanıştıktan sonra evlilik kararı aldıklarını belirterek, “Konser programını birlikte izledik ve böyle bir karar aldık. Ben Antalya’dan henüz yeni gelmiştim. Belediye başkanımızdan böyle bir talepte bulununca sağ olsunlar bizleri kırmadı ve çok güzel bir jest yaptılar. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten unutamayacağımız çok özel bir gece ve an oldu” dedi.

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