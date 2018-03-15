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'Burası turizme kazandırılsın'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde vatandaşlar ‘Taş Devri’ olarak bilinen mağaranın ışıklandırılıp turizme açılmasını istiyor

'Burası turizme kazandırılsın'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde vatandaşlar ‘Taş Devri’ olarak bilinen mağaranın ışıklandırılıp turizme açılmasını istiyor

15 Mart 2018 Perşembe 11:10
'Burası turizme kazandırılsın'
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PAMUKKALE'NİN Eymir Mahallesi'nde yer alan mağaralar, yerli turistin büyük ilgisini çekiyor. Yürüyüş grupları ve vatandaşların sık sık ziyaret ettiği mağaraların ışıklandırılması ve bakımının yapılmasını isteyen mahalle sakinleri mağaralara sahip çıkılmasını istiyor. İçinde oda, yerleşim yeri ve tarihi mezarların bulunduğunu ve ‘Taş Devri’ olarak adlandırılan mağaranın da ziyaretçi sayısının arttırılması isteniyor. 

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Şahin, Pamukkale Karahayıt bölgesine 12 kilometre uzaklıkta olan mağaraların turizme açılmasını istediklerini belirterek "60 yaşındayım, ben bildim bileli bu mağaralar var. Çocukluğumdan bu yana mağaralara çıkarız. Mağaranın üst katları da var, oralara da çıkardık. Küçük küçük odalar var. Bir yaşam alanı burası, merak edenler geliyor buraya. Burası taş devri mağarası gibi. Kültür Bakanlığı, belediyelerin burasını canlandırmasını istiyoruz. Doğal, harika bir yer burası. Turistlere bu yerlerin açılması gerekli, ışıklandırması, bakımı, yolu yapılarak, vatandaşların daha rahat ziyaret etmesi sağlanmalı. Pamukkale'ye 12 kilometre uzaklıktayız. Pamukkale'ye Karahayıt'a gelen turistler buraya da getirilebilir" dedi. 


Mahalle sakinlerinden Fikret Demir de mağarada tarihi mezarların ve işaretlerin de olduğunu belirterek "Mağarada mezarlar var, işaretler var, tarihi bir yer olarak düşünüyoruz. Biz çocukluğumuzdan beri buraları gelir gezeriz. Turizme kazandırılması için dilekçe verildi ama hala bir çalışma yapılmadı. Burasının turizme açılmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 15.03.2018 11:36
Anahtar Kelimeler:
TAŞ DEVRİ OLARAK BİLİNEN MAĞARAPamukkaleDenizli
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