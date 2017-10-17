''Burası tapulu arazim'' dedi, yolun ortasına duvar ördü!

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde oturan Nafiz Çakar, 'Bu arazi yeğenimin' diyerek, belediyenin 15 yıl önce açtığı karayolunu briketle duvar ördürerek, kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tapuyu görünce, dönmek zorunda kaldı.

MAHALLELİ POLİSİ ARADI

Aşağı Sanayi Mahallesi'nde bulunan Kasım Paşa Sokak'ta yaşayanlar, güne ilginç bir olayla başladı. Her gün kullandıkları yola duvar örüldüğünü görenler, şaşkınlık içinde polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yola duvarı ördüren Nafiz Çakar'la görüştü.

''BELEDİYE PARA VERİRSE DUVARI YIKARIZ''

Görevlilere tapuyu gösteren Çakar, "Burası yeğenim Salih Ümit'e ait. Kendisi, İzmir'de yaşıyor. Benden yolu kapatmamı istedi. Briket alıp, bir ustaya duvar ördürdüm. Belediye, para verirse biz de duvarı yıkar, yolu açarız. Yoksa bahçe yapıp, yerimizi değerlendirmek istiyoruz. Belki de bina yaparız, bilemiyorum. Hata belediyenin. Vatandaşın tapulu yerine nasıl yol yapar?" dedi.

ALTERNATİF YOL ARAMAYA BAŞLADILAR

Tapuyu gören ekipler, yapılacak bir şey olmadığını anlayınca, dönmek zorunda kaldı. Mahalle sakinleri de evlerine ulaşmak için gidiş geliş yapabilecekleri alternatif yol arayışına girdi.