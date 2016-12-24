Bunu da yaptı! FETÖ maille saldırıyor

EKONOMİK GÜÇLERİ AZALDI
ASKON Başkanı Mustafa Koca, FETÖ'nün etkin olduğu alanlarda kendilerinin aktif olmaya başladıklarını, bunun da rahatsızlık yarattığını söyledi. ABD'deki ASKON ofisinden ve üye işadamlarından bu yönde şikâyetlerin geldiğini belirten Koca, ABD'deki Türkler'in ekonomik ilişkilerini, yurtdışı ziyaretlerini geçmişte FETÖ'cü dernek ve enstitülerin yaptığını ama bu durumun yavaş yavaş değiştiğini anlattı. Koca, "Şikâyet maillerinin en önemli nedeni ekonomik güçlerinin ellerinden gitmesi. O nedenle, ABD'de kendi kontrollerinde olmayan Türk işadamlarının iş yapmasını engellemeye çalışıyorlar" diye konuştu.
MÜSİAD yetkililerinin verdiği bilgiye göre ABD'de iş yapan bazı işadamları soruşturma nedeniyle ülkeye giremedi. Yetkililer, hain darbe girişimi sonrasında Türk işadamlarının yurtdışında mücadeleye başladıklarını belirterek, şunları söyledi: "ABD'de ülkemizin çıkarlarına uygun çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Türk-ABD Yönlendirme Komitesi Ermeni soykırımı iddialarına karşı yürüyüş yaptı. Bu durum FETÖ'nün hoşuna gitmiyor. Hakkımızda FBI'ya vergi kaçakçılığı suçlaması başta olmak üzere, birçok şikâyet gidiyor."
SABAH
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