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‘Bunlar ihanet etti devlet mi besleyecek’

Erdoğan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ilişkin olarak “Gitsin özel sektörde çalışsın, devlet mi besleyecek bunları. Devlet besledi, devlete ihanet etti bunlar. Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657’dir” dedi

‘Bunlar ihanet etti devlet mi besleyecek’

Erdoğan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ilişkin olarak “Gitsin özel sektörde çalışsın, devlet mi besleyecek bunları. Devlet besledi, devlete ihanet etti bunlar. Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657’dir” dedi

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:02
‘Bunlar ihanet etti devlet mi besleyecek’
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da “ 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli”nde konuştu. Erdoğan, pazartesi günü toplanacak MGK’yı işaret ederek “OHAL’i tekrar masaya yatıracağız ve teklifimizi hükümete yapacağız. Şu anki görünümle bizim OHAL’e hala ihtiyacımız var” dedi.  Erdoğan, Batı’dan gelen FETÖ ihraçlarına yönelik eleştirilere de yanıt vererek “Gitsin özel sektörde çalışsın, devlet mi besleyecek bunları. Devlet besledi, devlete ihanet etti bunlar. Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657’dir. 657’nin de mutabakat sağlanabilse, 657’nin memur-işçi ayrımı değil, tamamen çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım” diye konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

‘Akıbetini biliyorsun’

“Bomba yağdıran helikopterlere ve uçaklara baş kaldırdı, yumruk saldırdı. Bu tepki darbecilerin planlarını bozdu. 15 Temmuz dünya demokrasi tarihinde bir ilktir. Utanmadan, ‘Amerika bana müsaade ederse Türkiye’ye giderim’ diyor. Seni daha önce ben çağırdım ya niye gelmedin. Buraya gelince akıbetini biliyorsun. Bu adımı atanları biz millet olarak affetmiyoruz. Allah bütün bu şehitlerimizin hesabını da intikamını da soracaktır, alacaktır.”

“15 Temmuz Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi örtülü darbe değil. Kılıçdaroğlu, örtülü darbeyi Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinden izledi. Nasıl bir örtülü darbe ise. Gel VIP’e ondan sonra “tanklar gitti mi” diye sor. Daha sonra işbirliği tuttukları tanklar oradan çekildiler. Otellerde yer bulamadı beyefendi. Belediye Başkanı’nın evine gitti. 20’sinde örtülü darbe diyorsun. 15’ini 16’ya bağlayan gece nasıl bir örtülü darbe. Hayatı yalan. Bunlarda dürüstlük yok.”

‘OHAL’e ihtiyaç var’

“Bütün bu huzursuzluklar bittiği zaman OHAL’i kaldıracağız. Terörle mücadelede hedefe ulaştığımız zaman OHAL’i kaldıracağız. Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL’i kaldırmayı beklemesin. Biz göreve geldiğimizde Anadolu’da OHAL vardı. Dediler ki, şu OHAL’i kaldırın, başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz 1 ay içinde OHAL’i kaldırdık. Kaldırdık da ne oldu, bir şey değişti mi, tam aksine terör orada her geçen gün daha da arttı. Pazartesi MGK toplantımız var OHAL’i tekrar masaya yatırıp teklifimizi hükümete yapacağız. Şu anki görünümle bizim OHAL’e hâlâ ihtiyacımız var.”

‘Sözde bir adalet yürüyüşü’

İstanbul’da BBC’nin HARDtalk programından Zainab Badawi’ye röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “sözde bir adalet yürüyüşü” gerçekleştirdiğini, son mitingine de sadece 170 bin kişinin katıldığını söyledi

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Son Güncelleme: 15.07.2017 09:31
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanATO Congresium
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