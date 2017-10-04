Buluşma şifresi: ‘Vişne suyu içer misin?’

KAYSERİ'DE, geçen yıl askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen ve 15 askerin şehit düştüğü, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının ayrıntıları, hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 88 sayfalık iddianamede, terör saldırısının talimatını veren firari zanlı durumundaki “Erhan Porsibi” kod adlı İshak Özçaktu hakkında, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/22 sayılı dosyasında “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma” suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Şüphelinin PKK/KCK yöneticisi oluduğu bildirilen iddianamede, Özçaktu’nun Kayseri dahil Ankara ve İstanbul’da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıların talimatını verdiği kaydedildi.

4-5 ay önce keşif

İddianamede, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen tutuklu zanlılardan Kenan Çiçek’in, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında Ağustos veya Eylül 2016’da şüpheliler Mehmet Ayaz ve Barış Kaya, örgüt yöneticisi Özçaktu ile buluştuğu aktarılan iddianamede, Özçaktu’nun Kayseri’de bombalı saldırıyı gerçekleştirmek üzere Çiçek’e talimat verdiği, Çiçek’in bunun üzerine olay tarihinden yaklaşık 4-5 ay önce Kayseri’ye gelerek keşif yaptığı ve krokiler hazırladığı bilgisine yer verildi.

‘Hayır şeftali severim’

Saldırıda kullanılacak aracın güvenlik güçlerine yakalanmadan Kayseri’ye getirilmesi için hazırlık yapıldığı kaydedilen iddianamede, Kenan Çiçek’in, firari şüpheli Ferhat Tekiner ile Adana’da buluştukları, aldıkları patlayıcıyı Gökbuket köyü karşısındaki ormanlık alana gömdükleri, daha sonra Lice kırsalında görüştükleri Özçaktu’dan aldıkları talimatla canlı bomba olacak Kasım Yıldırımçakar ile Adana’da bir araya geldikleri paylaşıldı. Yıldırımçakar ile Çiçek’in Adana’da buluşurken şifreli mesajlaştıklarına vurgulanan iddianamede, “Çiçek, firari olan Tekiner ile Diyarbakır’dan Adana’ya geldi. Çiçek, bir kafenin ilerisindeki boş alana aracı park etti. Aldığı talimatla aracın kaputunu açarak araç arızalıymış gibi bir görüntü verdi. O civardaki Yıldırımçakar, Çiçek’in yanına gitti, ‘Vişne suyu içer misin?’ diye sordu, Çiçek ‘Vişne suyu sevmem şeftali suyu severim’ şeklinde ‘şifreli’ cevap verdi. Yıldırımçakar ile Çiçek bu şekilde buluştu” ifadeleri yer aldı.

Tugayın önünden tam 4 kez geçmiş

Görgü tanıklarının beyanları ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, patlayıcı yüklü aracın internetten seçilen sahte bir plakayla, 16 Aralık 2016 gecesi Pınarbaşı istikametinden Kayseri’ye giriş yaptığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, 17 Aralık 2016’da sabaha kadar birçok yerden geçen aracın, saldırının hedefi 1. Komando Tugay Komutanlığı nizamiyesi önünden aynı gün saat 07.43, 07.51, 08.26 ve 08.29 sıralarında geçiş yaptığının belirlendiği bildirildi. İddianamede, tanık ve mağdur beyanlarına göre, aracın şoförü şüpheli Hamit Eroğlu’nun bombalı saldırından haberinin olduğu, olayın gerçekleştiği otobüs durağında özellikle durmaya çalıştığı değerlendirmesinde de bulunuldu.