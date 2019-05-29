Bülent Arınç'ın maaşı ne kadar olacak?

ANNESİ Alanyalı olan TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs'ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk üyesi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle kuruldu. Kararnamede “Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur” denildi. Independent Türkçe'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Külliye’de kurulan 10. kurul. Bundan önceki 9 Politika Kurulu’na 76 üye atandı. Her birine yapılacak ödeme yine 1 numaralı kararname ile belirlenmiş durumda. Memur maaş katsayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeniyor. Bu yılın bütçesinde, kurul üyeleri için ayrılan ödenek ise 12 milyon TL. Kurulun şimdilik açıklanan tek üyesi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç. 3 dönem kuralı nedeniyle AKP'den milletvekili adayı olamayan ve uzun süredir aktif siyaset dışında olan Arınç, bu görevle Külliye’ye dönmüş oldu. Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Bülent Arınç dışında Hikmet Çetin, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a da kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın da kurul üyesi olmayı kabul ettiği belirtiliyor. 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP’nin eski genel başkanı Hikmet Çetin kendisine teklif geldiğini ve teşekkür ederek kabul etmediğini söyledi. 1991-1995 arasında TBMM Başkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk ise kendisine teklif yapılmadığını söyledi. Konuyu Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker de bugün köşesine taşıdı. Toker, Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yapılacak ödemenin belli olmadığını hatırlattı ve şunları yazdı: "Söz konusu kurul çok yeni. 15 Mayıs'ta kararname değişikliğiyle kuruldu. 1 numaralı kararnameye eklenen maddede kurulun kaç kişiden oluşacağı belli değil. Ağırlıklı olarak TBMM eski başkanlarından oluşacağı söyleniyor. Ancak neden bununla sınırlı kalsın ki? Kurula gerekçe olarak “millete ve devlete hizmeti geçmiş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi” gösteriliyor da. Bu maddeyi ve kriteri, yeni parti arayışları gündeme gelen eski partililer bakımından okumak yararlı olabilir. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, siyaseten kendisini, partisini konumunu zayıflatacağını düşündüğü, risk tehdidi hissettiği politik hamlelere karşı hemen, çok hızlı ve “etkili” önlemler aldığı herkesin bildiği sır. Beştepe'de bir yeni bir makam, bazı hedeflerden feragate neden yetmesin? Dolayısıyla Yüksek İstişare Kurulu kompozisyonunun ihtiyaçlara göre “şekillenmesi” beklenebilir. Belirsiz sayıdaki İstişare Kurulu'na atanacaklara ne ödeneceği de belli değil. Hesaplama yöntemine de yer verilmemiş. Daha önce Politika Kurulu üyelerinin maaşlarının belli olmasından duyulan rahatsızlık etkilidir belki. Arınç, yeni görevini duyurduğu iftarda “yerinin hazırlandığını” da söylüyordu. Yüksek İstişare Kurulu üyelerine geniş ferah makam odaları, emirlerine makam araçları da tahsis edilecektir."

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 16:08