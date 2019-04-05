Bülent Arınç bu akşam Dim TV'de 

TÜRK siyasetinin duayeni Bülent Arınç, bu akşam saat 19.30'da Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı'nın canlı yayın konuğu olacak. Annesi Alanyalı olan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, seçimin ardından Türkiye, Antalya ve Alanya sonuçlarını ilk kez Dim TV'de analiz edecek.

