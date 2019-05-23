Buket Aydın'dan flaş açıklama! Ateş püskürdü

DEMİRÖREN Holding’e bağlı güvenlik işçilerinin kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programla tepkilere neden olan Kanal D çalışanı Buket Aydın’ın, kanalda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisinin işine son verdiğini iddia etmişti. Erkan Baş'ın bu iddialarına yanıt vermesi beklenen Kanal D Haber Başkanı ve CNN Türk'te yayınlanan 40 programının sunucusu Buket aydın, sessizliğini bozarak sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Aydın, "Beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum" diyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Siyasetçiler çanak tutuyor: Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir kadına şiddet kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Yüzleri kızarmadan..: Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır.

Benim üzerimden prim yapmaya çalışanları kınıyorum:Güvenlik şirketinin açıklaması yukarıdadır. Konuyla hiç bir ilgim yok; olamaz. İşçilerin işsiz kalmasını fırsat bilip onları kullanarak benim üzerimden prim yapmaya çalışan siyasetçileri ve gazetecileri kınıyor, onlara sessiz kalanları da Allah’a havale ediyorum.

Ailemi ve beni taciz edenlere..: Benim cep Telefon numaramı Twitter üzerinden paylaşacak kadar alçalan, nefret söylemleri ve küfürler ile beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum;

Kimsenin hakkı yoktur: Eşim, annem, babam, tüm ailem ve eşimin ailesini bu denli üzüp yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Kadına şiddete hayır diye bağıranların konu ben olduğumda kadına şiddeti bizzat uygulayan olmaları çok acıdır.

Kendilerini sorgulamalıdır: Buna sessiz kalan gazeteciler ve siyasetçiler de kendilerini sorgulamalıdır. Takdir kamuoyunundur!