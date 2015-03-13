Bugün hastaneye gitmeyin, çünkü...

14 Mart Tıp Bayramı’nın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bugüne çekilen eylemlerde gebeler, kanser, diyaliz hastalarının da sağlık hizmetleri aksatılmayacak. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bayazıt İlhan, “Sağlık çalışanlarının mücadelesi sadece kendi özlük haklarının mücadelesi değil. Vatandaşların sağlık hakkı mücadelesi. Bütün yurttaşlarımıza sağlık çalışanlarına destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi. İktidarın 12 yıldır reform diye takdim ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığını belirten Dr. İlhan, “Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzluk halkımızın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden alıyor. Sağlık çalışanlarının sorunları doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendiriyor ve sağlık hizmetini olumsuz etkiliyor” dedi.

5 ACİL TALEP

Doktorların Sağlık Bakanlığı’na 5 acil talebi şöyle:

- Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi,

- Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi,

- Fiili hizmet zamlarının ödenmesi,

- Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politikaların uygulanması,

- Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi.



