Bu yolu kullananlar dikkat!

KARAYOLLARI tarafından TEM'in İstanbul Çamlıca gişeleri ile Gebze gişeleri arasındaki bölümde köprü ve viyadüklerdeki korkulukların yenileme çalışması yapılacağı açıklandı. Bu nedenle yarın saat 07.00'den itibaren 31 Ağustos'a kadar bu bölgelerde emniyet şeridi ve gerek duyulursa şeritlerden biri daha kapatılacak. Sürücülerin, yarından itibaren 07.00 ile 20.00 arasında devam edecek çalışma nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Karayolları'nın yapacağı bu çalışma, Kocaeli Valiliği tarafından basın bildirisiyle duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi:"Mahmutbey-Çamlıca-Gümüşova (O1-O2-O3-O4) Arasında Yer Alan Otoyollar ve Bağlantı Yolları Üzerinde Bulunan Köprü ve Viyadüklerde Yaya Korkuluklarının Yenilenmesi İşi” kapsamında; TEM Otoyolu’nun İstanbul Çamlıca Gişeleri (K.K. No: O-4/02) (Km:9+450)- Gebze Kavşağı (K.K. No: O-4/07/00) (Km:45+300) arasındaki bölümde yer alan köprü ve viyadüklerde yaya korkuluklarının yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında; TEM (O-4) Anadolu Otoyolu’nun Kuzey taşıma yönü (Ankara-İstanbul istikameti) ile Güney taşıma yönü (İstanbul-Ankara istikameti) İstanbul Çamlıca Gişeleri (Km: 9+450) ve Gebze Kavşağı (Km:45+300) arasındaki bölümde bulunan köprü ve viyadüklerde, çalışılan kesimlerde emniyet şeridi ve gerektiğinde sağ şeritler kapatılacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde sol şerit kapatılması da yapılacak; aynı anda hem sağ şerit hem de sol şerit kapatılması söz konusu olmayacaktır. Çalışmalar 18.03.2015 Çarşamba günü başlayacak olup, bu kesimdeki çalışmalar 31.08.2015 Pazartesi günü tamamlanacaktır. Çalışmalar haftanın her günü sabah 07:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında trafik yoğunluğu dikkate alınarak yapılacaktır. Gerek duyulduğunda trafik yoğunluğuna da bağlı olarak gece çalışmaları da yapılacaktır."

SINAV VE BAYRAM GÜNLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Açıklamada ayrıca bu çalışmalar süresince sınav, bayram günleri gibi özel günler göz önünde bulundurularak, trafik düzenlemelerinin buna göre yapılacağı, çalışmalar sırasında gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı kaydedildi.