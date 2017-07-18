"Bu yapıdan tiksiniyorum"

KAYSERİ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu eski Emniyet Müdürü Ahmet Soner Yiğit ve avukatı katıldı. Duruşmada davaya ilişkin son sözleri sorulan Yiğit, yıllardan bu yana devlet için çalıştığını ve hiçbir zaman devletine zarar vermek amacında olmadığını söyledi. Telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' bulunan Yiğit, ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak ve bu örgütle ilgili bildiklerimi sayın mahkeme heyetiyle paylaşmak istiyorum. Bu yapıdan (FETÖ/PDY) tiksiniyorum'' dedi. Mahkeme heyeti, Ahmet Soner Yiğit hakkında şartlı tahliye kararı verdi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise meslekten ihraç edilen Balıkesir Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve SEBGİS görüntülü sistemle duruşmaya katılan eski polis Gazi Kahya, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski polis memuru Mustafa Kaya, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı süre gözönüne alınan Kaya hakkında şartlı tahliye kararı verildi.

Kayseri 1'inci. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir başka davada ise tutuklu yargılanan eski öğretmen Nurşen Ceyhan da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı süreyi değerlendiren mahkeme heyeti, Ceyhan hakkında da şartlı tahliye kararı verdi.