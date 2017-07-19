Bu tasarımlara dikkat!

KURU kafa şeklinde kahve bardakları, her biri özel tasarıma sahip saksılar, üzeri çeşit çeşit desenli ev aksesuarları üreten Ratherart, genç heykeltıraş Ayşe Nil Öztürk'ün kurucusu olduğu, sadece Kadıköy'deki şubesinde üretim yapan bir oluşum. En önemli özelliği, buradaki ürünlerin her birinin yapımı zahmet ve el emeği isteyen, başka yerde bulmayacağınız özel tasarımlar olması.
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