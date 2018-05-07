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"Bu patlıcanla kim ilişkiye girdi" deyip imam nikahlı karısını öldürdü

Diyarbakır'da 24 yaşındaki imam nikahlı eşini öldüren zanlıyı, resmi nikahlı eşi ele verdi. Cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı. Cani koca karısını patlıcandan kıskanmış.

"Bu patlıcanla kim ilişkiye girdi" deyip imam nikahlı karısını öldürdü

Diyarbakır'da 24 yaşındaki imam nikahlı eşini öldüren zanlıyı, resmi nikahlı eşi ele verdi. Cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı. Cani koca karısını patlıcandan kıskanmış.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:20
"Bu patlıcanla kim ilişkiye girdi" deyip imam nikahlı karısını öldürdü
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DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl, kuyumcu A.C. (33) imam nikahlı eşi 24 yaşındaki Leyla A.'yı 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. A.C., genç kadının intihar ettiğini öne sürdü. Cinayet günü eşini doğrulayan ifade veren A.C.'nin resmi nikahlı karısı A.T.C. (32), İstanbul'daki ailesinin yanına yerleştikten sonra gizli tanık oldu ve kocasının kuması Leyla'yı öldürdüğünü anlattı. Ancak kadının Diyarbakır'a gönderilen ifadesi dosyaya yanlışlıkla girince kimliği deşifre oldu.

"1 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYOR"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede A.C.'nin resmi nikahlı eşi A.T.C.'nin tanık ifadesine yer verdi. Kocasının 1 yılı aşkın süredir uyuşturucu kullandığını belirten A.T.C., olay gününü şöyle anlattı:

"KAFASINA ATEŞ ETTİ"

"Eşim A.C.'nin kumam Leyla'dan 2, benden 3 çocuğu var, ayrıca hamileydim. A.C. akşam uyuşturucu kullanmıştı. Uyandı, Leyla ile birlikte 3 çocuğumuzla bizi odaya aldı. Odadakileri soydu, bebeğin bezinin içine kadar baktı. Tepki gösterdik. Kahvaltı için aşağıya indik. Çöpte bir patlıcan buldu. Tabancasını Leyla'nın kafasına dayadı, 'bu patlıcanla kim ilişkiye girdi' diye bağırdı ve ateş etti."

 Başsavcılık, A.C. hakkında cinayet, ruhsatsız silah taşımak, silahla tehdit suçlarından müebbet hapis ve 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 09:26
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