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Bu ota ulaşmak için 10 kilometre yürüyorlar!

Şırnak'ta ilkbahar aylarında şifa arayan köylüler, 10 kilometre yol kat ederek dağlardan gergedan otu topluyor

Bu ota ulaşmak için 10 kilometre yürüyorlar!

Şırnak'ta ilkbahar aylarında şifa arayan köylüler, 10 kilometre yol kat ederek dağlardan gergedan otu topluyor

01 Nisan 2018 Pazar 00:01
Bu ota ulaşmak için 10 kilometre yürüyorlar!
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ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkbahar aylarında yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen pancar bitkisi için köylüler 10 kilometre yol kat ederek tehlikeli dağ yamaçlarında şifa arıyor. Vatandaşlar, mart ve nisan aylarında dağlara çıkıp topladıkları pancarı evlerine getirip tüketiyor.

Yöre sakinlerinden Tahir Akkoş, "Bu pancar otu 11 hastalığı yok ediyor. Her yerde bulunamayan bu pancar sadece Beytüşşebap ve Hakkari dağlarında yetişiyor. Kürtçe buna hıngedan diyoruz. Türkçe ise gergedan otu deniliyor. Akşam saatlerine kadar buralara gelip pancar toplayıp çantalarımıza atıp evlerimize götürüyoruz. Kış aylarında da bunu tüketiyoruz. Sabahtan akşama kadar 10 kilogram ancak toplayabiliyoruz. Kimi yerlerde 30 kilometre yol gidiyoruz. Araçla değil yürüyerek gidiyoruz. Bu aylarda sadece pancar işini yapıyoruz. Dağlarımızda her türlü bitki yetişiyor. Bağırsak, guatır, böbrek, kalp, nefes darlığı, daha birçok hastalığa iyi geliyor’’ dedi.


Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan köylüler, akşam saatlerine kadar dağlarda topladıkları pancarları evlerine getirip şifa niyetine tüketiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
şırnakOtşifaGergedan Otu
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