Bu neyin kutlaması?

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği ve büyük tepki çeken referandumda oy verme işlemleri devam ederken Reuters haber ajansının fotoğrafları dikkat çekici.

Bölgenin farklı noktalarında çekilen karelerde oy verdikten sonra bir araya gelen insanların davul ve zurnalı eğlencelere katıldığı ve halay çektiği kareler paylaşıldı.

Öte yandan bölgedeki kutlamaların yanı sıra sürecin başından beri IKBY ve Mesud Barzani’nin yanında bir tutum sergileyen İsrail’de yaşayan Kürtler de Kudüs’te kutlama yaptılar.