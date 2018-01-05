Bu karar Türkiye'de bir ilk!

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Hüseyin Avni Sipahi ilk değerlendirmesini SÖZCÜ’ye yaptı. Sipahi “Türkiye’de ilk defa bir meclis üyesi görevinden uzaklaştırılmış oldu. Nedenini bilmiyorum daha karar tebliğ edilmedi” dedi