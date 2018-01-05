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Bu karar Türkiye'de bir ilk!

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Hüseyin Avni Sipahi ilk değerlendirmesini SÖZCÜ’ye yaptı. Sipahi “Türkiye’de ilk defa bir meclis üyesi görevinden uzaklaştırılmış oldu. Nedenini bilmiyorum daha karar tebliğ edilmedi” dedi

Bu karar Türkiye'de bir ilk!

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Hüseyin Avni Sipahi ilk değerlendirmesini SÖZCÜ’ye yaptı. Sipahi “Türkiye’de ilk defa bir meclis üyesi görevinden uzaklaştırılmış oldu. Nedenini bilmiyorum daha karar tebliğ edilmedi” dedi

05 Ocak 2018 Cuma 08:47
Bu karar Türkiye'de bir ilk!
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SİPAHİ, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun TOKİ ayağında gözaltına alınmış daha sonra hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Sipahi'nin yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olması CHP içinde tartışma yaratmış ve Sipahi partisinden istifa etmişti. Sipahi İBB Meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdürüyordu. Sipahi, Hazinedar'ın yardımcılığını da yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat HazinedaBeşiktaş Belediye Başkanı
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