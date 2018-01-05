Bu karar Türkiye'de bir ilk!

SİPAHİ, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun TOKİ ayağında gözaltına alınmış daha sonra hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Sipahi'nin yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olması CHP içinde tartışma yaratmış ve Sipahi partisinden istifa etmişti. Sipahi İBB Meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdürüyordu. Sipahi, Hazinedar'ın yardımcılığını da yapmıştı.
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