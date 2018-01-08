Bu kadarına pes! TV programlarına çıkan sahte doçent, ilkokul mezunu çıktı

ANKARA'DA cami inşaatına yardım amaçlı para topladığını belirterek vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran bir kişi, isminin cami inşaatına yardım topladığını iddia eden kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

"DOÇENTİM" DİYE TELEVİZYON PROGRAMLARINA ÇIKMIŞ

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda yardım için dağıttığı telefon numarasından ulaştıkları Musa Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı telefon hattını başkası adına çıkardığı, doçent doktor unvanı ile bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlara konuk olduğu belirlendi. Yapılan adraştırmada dolandırıcının ilkokul mezunu olduğu ortaya çıktı

SERBEST BIRAKILDI

Yardım topladığı tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Musa Y, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.