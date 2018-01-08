Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Papatya her derde deva: Diş eti hastalıklarına papatyalı çözüm
Diş eti hastalıklarına papatyalı çözüm
Kilo aldıkça hangi bölgeniz şişiyor? Sizin yağ tipiniz hangisi?
Sizin yağ tipiniz hangisi?
Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi
Viagra'dan 12 kat hızlı

Bu kadarına pes! TV programlarına çıkan sahte doçent, ilkokul mezunu çıktı

Ankara'da cami inşaatına yardım topladığını belirterek vatandaşları kandırdığı belirlenen dolandırıcı yakalandı. İlkokul mezunu olduğu öğrenilen sahtekar bazı TV programlarına konuk olarak katılmış

Bu kadarına pes! TV programlarına çıkan sahte doçent, ilkokul mezunu çıktı

Ankara'da cami inşaatına yardım topladığını belirterek vatandaşları kandırdığı belirlenen dolandırıcı yakalandı. İlkokul mezunu olduğu öğrenilen sahtekar bazı TV programlarına konuk olarak katılmış

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:11
Bu kadarına pes! TV programlarına çıkan sahte doçent, ilkokul mezunu çıktı
banner404

ANKARA'DA cami inşaatına yardım amaçlı para topladığını belirterek vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran bir kişi, isminin cami inşaatına yardım topladığını iddia eden kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

"DOÇENTİM" DİYE TELEVİZYON PROGRAMLARINA ÇIKMIŞ

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda yardım için dağıttığı telefon numarasından ulaştıkları Musa Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı telefon hattını başkası adına çıkardığı, doçent doktor unvanı ile bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlara konuk olduğu belirlendi. Yapılan adraştırmada dolandırıcının ilkokul mezunu olduğu ortaya çıktı

SERBEST BIRAKILDI

Yardım topladığı tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Musa Y, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet MüdürlüğüGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli'nin açıklamasına AK Parti'den ilk yanıt!
Bahçeli'nin açıklamasına AK Parti'den ilk yanıt!
OHAL uzuyor!
OHAL uzuyor!
Alanya'da yeni çevreyoluna üst geçit yapılıyor ama...
Alanya'da yeni çevreyoluna üst geçit yapılıyor ama...

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim