Bu kadarına da pes! Vatandaşın eline geçmeden sahtesini bastılar

İSTANBUL Fatih'te bin lira karşılığında sahte çipli kimlik kartı üreten iki kalpazan yakalandı. Elektrik mühendisi ve grafiker Ö.Ş. (50) ve sahte ürünleri alıcılara ulaştıran yardımcısı Z.A.Ç. (57) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı. Ö.Ş.'nin 28 suçtan, Z.A.Ç.'nin ise 24 suçtan sabıkası çıktı.

TERÖRİST KAÇIRDILAR

Şüphelilerin ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle aranan şahısların ve çalıntı araçların yakalanmasını engelledikleri, yasadışı yollardan ülkeye giren göçmenlere sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları belirlendi. İki şüpheli bu yöntemle PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri elemanlarının ülkeye girmelerini veya kaçmalarını sağladı. Aynı zamanda sahte çek, senet ve tapu da basan çete üyelerinden 200 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi. Şüpheliler sahte 100 lirayı 12 liraya, ehliyet ve kimliği 300 liraya, çipli kimlik kartını bin liraya, vizeli pasaportu 800 dolara, sahte TC pasaportunu ise 500 dolara sattı. Fatih'te yedi aydır faaliyet gösteren 2 çete üyesi tutuklandı.