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Bu kadarına da pes! Altınlarını çalıp yaşlı kadını tünele gömdüler

Kayseri'de Hasanarpa Mahallesi muhtarının Nisan 2017'de kayıp başvurusunda bulunduğu 69 yaşındaki kadın, yapılan araştırmalar sonucu boğularak öldürülmüş ve 30 metrelik tünele gömülmüş olarak bulundu

Bu kadarına da pes! Altınlarını çalıp yaşlı kadını tünele gömdüler

Kayseri'de Hasanarpa Mahallesi muhtarının Nisan 2017'de kayıp başvurusunda bulunduğu 69 yaşındaki kadın, yapılan araştırmalar sonucu boğularak öldürülmüş ve 30 metrelik tünele gömülmüş olarak bulundu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:28
Bu kadarına da pes! Altınlarını çalıp yaşlı kadını tünele gömdüler
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KAYSERİ'NİN Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi muhtarının Nisan 2017'de kayıp başvurusunda bulunduğu 69 yaşındaki kadın, jandarma ve polisin yaptığı ortak çalışma sonucu boğularak öldürülmüş ve definecilerin kazdığı 30 metrelik tünele gömülmüş olarak bulundu.

KAYIP KADINDAN HABER ALINAMAYINCA MAHALLE MUHTARI DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

10 Nisan 2017'de  Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çocukları yurt dışında kalan Sayal Say'dan (69) bir süre haber alamayan mahalle muhtarı, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Kocasinan Merkez  Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube tarafından özel ekip kurulması ve bir yıldır  Jandarma Alay Komutanlığı görevini sürdüren  Jandarma Albay  Hüseyin Sevim'in dosya üzerine titizlikle durmasıyla soruşturma derinleştirildi.
DOSYA CİNAYET BÜRO DEDEKTİFLERİNE AKTARILDI

Yürütülen çalışmada,  Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesi ile kurduğu özel ekipten de yardım isteyen jandarma ekipleri, dosyayı cinayet büro dedektiflerine aktardı. Dosyayı inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Sayal Say'ın kaybolduğu bildirilen tarihten itibaren mahallede gözükmeyen Ahmet İ. (45) ve Mustafa K.'nın (36) peşine düştü. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Sayal Say'ın cep telefonundan en son  Aksaray'da sinyal alan ekipler, cinayete karıştığı düşünülen Ahmet İ. ve Mustafa K.'nın  İzmir'de olduğunu tespit etti. Ekipler köyde yaptıkları araştırmalarda Ahmet İ. ve Mustafa K.'nın maktul Sayal Say ile daha önceden aralarında husumet bulunduğunu da belirledi.
ŞÜPHELİLER CİNAYETİ İŞLEDİKLERİNİ İTİRAF EDEREK BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

İzmir'e giden özel ekip, olayın zanlısı olarak Ahmet İ. ve Mustafa K.'yı kıskıvrak yakalayarak  Kayseri'ye getirdi. 3 aylık çalışma sonucu İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde jandarma ekipleri ile birlikte sorguya çekilen şüpheliler, cinayeti işlediklerini itiraf ederek birbirini suçladıkları öğrenildi.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜKLERİ KADINI KUYUYA GÖMDÜLER

Sorgularında Sayal Say'ı evinde boğarak öldürdüklerini ve gece saatlerinde mahalleye yakın bir tünele gömdüklerini itiraf eden şüpheliler, 69 yaşındaki Say'ı gömdükleri yeri ekiplere gösterdi.
6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Gece saatlerinde jandarma, polis ve itfaiye ekipleri zanlıların göstermiş olduğu tünele gitti. Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 30 metre derine gömülen Sayal Say'ın cesedini çıkardı. Say'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların  Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.
DEDEKTİFLER FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİ ÇÖZMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesiyle oluşturulan özel ekip, kentte önceki yıllarda işlenmiş faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Uzman ekipler, yaptıkları çalışmalarda 17 yıllık cinayet, çürük diş cinayeti, kuyu cinayeti, Suriyeli kadının öldürülüp gömülme olayı, seri çoban cinayetleri gibi birçok faili meçhul dosyayı kapatarak, suçluları adalete teslim etmişti.

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Yaşlı KadınTünele Gömdüler
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