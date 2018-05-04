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Bu kadarına da olmaz! Ceset başında çay keyfi....

Adana'da dün sulama kanalında bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. O anlarda ise bir kişinin cesedin başında çay içip telefonla oyun oynaması dikkat çekti.

Bu kadarına da olmaz! Ceset başında çay keyfi....

Adana'da dün sulama kanalında bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. O anlarda ise bir kişinin cesedin başında çay içip telefonla oyun oynaması dikkat çekti.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:35
Bu kadarına da olmaz! Ceset başında çay keyfi....
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün Sarıçam ilçesi İncirlik-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yem paketleme fabrikasında çalışanlar sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüp durumu polise bildirdi. Üzerinde sadece şort bulunan erkek cesedi akıntı nedeniyle sürüklenmeye devam ederken, olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı.

 Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, evi sulama kanalına yakın olan kadınlar ve sürücüler cesedi izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak sulama kanalının cesede yakın tarafında bulunan çardaktaki Mesut Yüce isimli kişinin sakin tavırları dikkat çekti. Yüce'nin ceset başında bir süre sonra çayını alıp yudumlaması görenleri hayrete düşürdü. Yüce, uzun süre ceset başında çay içip telefonuyla da oyun oynayarak bekledi. Daha sonra Yüce polislerin gelmesiyle çardaktan kalktı.

 Dalgıç polis sulama kanalına girerek cesedi çıkardı. Sudan cesedi çıkartılan şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için polis parmak izi ve kayıp başvurularına bakarak kimlik belirleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmada parmak izinden şahsın Mahmut Zeybekoğlu (47) olduğu belirlendi.

 Ceset yapılan incelemeden sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeybekoğlu'nun cesedi otopsinin ardından yakınları tarafından alınırken, ilk belirlemelere göre dış müdahale olmadığı, şahsın serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaCeset Başında çay Keyfi
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