ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, dün başlayan 'nöbetçi noter' uygulaması ile ilgili Ankara 35'inci Noterliği'ni ziyaret etti. Bakan Gül, yeni bir hukuk hizmeti verdiklerini belirterek, "Türkiye'de nöbetçi noterlik uygulamasına dün itibari ile geçtik. Türkiye'de nöbetçi noterlik uygulamasını başlattık. Noterlik hizmeti, hukuk hizmetlerine yardımcı olmak için önemli bir kamu kuruluşu. Hukukun iki işlevi olabilir. Bir kolaylaştırıcı olabilir, engelleyici olabilir. Hukuk hayatı kolaylaştırabilir, iki hukuk hayatı zorlaştırabilir. Biz hukukun kolaylaştırıcı olması, insana vatandaş odaklı reformların gerçekleştirmesinden yanayız. Noterlere araç tescil işini de verdik. Vatandaşlar daha kolay ve ucuz yapıyor işini. Temel yaklaşımımız vatandaşa dokunsun, işleri kolaylaşsın. Hukuk hafta sonu tatile çıkmayacak, vatandaşa hizmet edecek" dedi.

'TÜRKİYE'DE MİLLETİN İRADESİ OY ÇUVALLARINA YANSIMIŞTIR'

Bakan Gül, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın İstanbul'da geçersiz oyların sayımı nedeniyle yaptığı, "Adalet Bakanı'nın eli oy çuvallarında" sözlerine tepki gösteren Bakan Gül, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi neyse, herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreçte seçim kurulları, yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmiştir. Bu işin patronu YSK'dır. Yürütmenin işi değildir. Vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir" dedi.

BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİ

Bakan Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, büyükşehir belediyeleriyle ilgili yeni bir seçim önerisine ilişkin soruyu ise "Bu görüşler değerlidir. Bunların hepsi değerlidir. Bu iş yasamanın işidir. Meclis'in takdirindedir. Elbette yasalaşacaktır, yasalaşabilir. Parlamento değerlendirecektir" şeklinde cevapladı.