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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Bu hafta istifa edecek! Gökçek'in yerine 3 başkanın ismi geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu hafta içinde istifa etmesi bekleniyor. Gökçek'in yerine ise 3 belediye başkanının ismi geçiyor

Bu hafta istifa edecek! Gökçek'in yerine 3 başkanın ismi geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu hafta içinde istifa etmesi bekleniyor. Gökçek'in yerine ise 3 belediye başkanının ismi geçiyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:15
Bu hafta istifa edecek! Gökçek'in yerine 3 başkanın ismi geçiyor
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda adını anmadan adeta nokta tarif ettiği, vakit geçirmeden görevi bırakması mesajı verdiği iddia edilen  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek'in, bu hafta içinde, yüksek ihtimalle hafta başında istifasını açıklayacağı iddia edildi.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELECEK

Ak Parti  MYK'da, belediye başkanlarıyla ilgili değişim sürecinin en geç kasım başı itibariyle tamamlanacağının ifade edilmesinin ardından, kulislerde beklenen istifaların bu hafta peş peşe açıklanabileceği ifade ediliyor.

GÖKÇEK, BİR-İKİ GÜN İÇİNDE İSTİFA EDECEK

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; Erdoğan'ın son MKYK'da sorunlu belediyelerdeki değişim kararlılığını üyelere başıyla İçişleri ve Adalet Bakanları'nı işaret ederek, "istifa taleplerinin gereğini yapmazlarsa, biz gereğini yaparız" dediği öne sürülürken, bu kararlılık karşısında öncelikle gitmesi istenen belediye başkanlarının daha fazla direnç gösteremeyeceği belirtiliyor. Kulislerde Gökçek'in bir-iki gün içinde istifasını açıklayacağı öne sürülüyor.

3 BAŞKANIN İSMİ GÜNDEMDE

Gökçek'in yerine  Altındağ Belediye Başkanı  Veysel Tiryaki,  Keçiören Belediye Başkanı  Mustafa Ak ve  Sincan Belediye Başkanı  Mustafa Tuna'nın ismi geçiyor.

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