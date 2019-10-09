Bu görüntüye tepki çığ gibi! Belediyenin savunması ise tam bir skandal
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda üzerinde zabıta yeleği bulunan bir kişi, kağıt toplayan çocuğa tokat attı. Belediyeden yapılan açıklamada kişinin zabıta olmadığı ve geçici süreyle görev yaptığı bildirildi. Sosyal medyada ise görüntülere çok sert tepkiler geldi.
DİYARBAKIR'IN Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda üzerinde zabıta yeleği bulunan adam, sokakta kağıt toplayan çocuğun üzerine yürüyüp tokat attı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler yağması üzerine belediye açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada tokat atan kişinin belediye bünyesinde zabıta olmadığı ve geçici süreyle görev yaptığı aktarıldı. Görüntülere tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar çocuğa sahip çıkarak, tokat atan adamın cezalandırmasını istedi.
BELEDİYE: GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞIYOR
Orta Doğu News haber sitesinin servis ettiği görüntülerde küçük çocuğun adamın tokatının etkisiyle yere çömelip kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Sosyal medyada görüntülere tepkilerin gelmesi üzerine belediye açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde: Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da, kâğıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde toplum yararına çalışma programı kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak hâli hazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Görüntülerin sosyal medyada yankı bulmasıyla vatandaşlar sert tepki gösterdi. Tokat atan kişinin bulunmasını isteyenler, en ağır cezanın verilmesini talep etti.
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