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Bu görüntülere tepki yağdı! Kızına işkence eden baba tutuklandı

İstanbul'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edilen baba tutuklandı.

GÜNDEM 09.10.2019, 14:23
Bu görüntülere tepki yağdı! Kızına işkence eden baba tutuklandı
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19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından  "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: KIZIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A. tarafından şiddet gören Tuğba A. ve engelli annesinin durumu ile ilgili açıklama yapıldı. "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." denildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

#İstanbul #işkence
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