Bu görüntüler büyük tepki çekti

MANİSA'da, 24 Nisan günü, Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde çekilen görüntü, büyük tepki topladı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlanarak, götürülen atı görenler, şaşkınlık yaşadı.
O anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Minibüsün arkasına iple bağlanan atın ilerlemekte güçlük çektiği ve zaman zaman yere düşme tehlikesi yaşadığı görüntüye yansıdı.
Araç yolunda trafiğe rağmen atı koşturtarak, gitmeye devam eden sürücü, arkasından gelen aracın kendisini görüntülediğini görünce durakladı. Görüntülerde, minibüsün sürücüsünün de çocuk olduğu görülürken, diğer sürücüler olaya tepki gösterdi.
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