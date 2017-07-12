Bu görüntü pahalıya patladı

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Gemlik Liman Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak suntaları sahilden temizledi. Moldova bayraklı geminin 500 bin liradan fazla bir bedel ödemek zorunda kaldığı, bundan sonra doğacak hasarlar sebebiyle gerekli teminatlar alınarak gemi serbest bırakılacak

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Gemlik Liman Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak suntaları sahilden temizledi. Moldova bayraklı geminin 500 bin liradan fazla bir bedel ödemek zorunda kaldığı, bundan sonra doğacak hasarlar sebebiyle gerekli teminatlar alınarak gemi serbest bırakılacak

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:11
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BURSA'NIN Gemlik ilçesinde sahile vuran suntalar Liman Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışmasıyla tamamen temizlendi. Moldova bayraklı geminin Gemlik limanından aldığı suntaları yanlış yüklediği için böyle bir olayın meydana geldiği, yüklü miktarda ceza kesildiği ve ileride doğacak zararlar sebebiyle gerekli sigorta teminatının ardından geminin serbest bırakılacağı öğrenildi. 

Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik limanından hatalı yüklediği suntalar denize dökülen gemi halen bekletiliyor. Sahildeki suntalar Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Sahil Daire Başkanlığı ekiplerince 2 günlük çalışmayla temizlendi. Ancak açıkta denizin dibinde kalan suntaların tespit ve temizleme işlemleri devam ediyor. Bu sebeple ileride doğacak zararların tazmini için gerekli sigorta teminatı beklenen gemi daha sonra serbest bırakılacak.Yetkililer, geminin yanlış ve dengesiz yükleme sebebiyle kusurlu olduğunu, denizin dibindeki suntaların da temizleneceğini ifade ettiler. Moldova bayraklı geminin 500 bin liradan fazla bir bedel ödemek zorunda kaldığı, sigorta şirketiyle koordineli olarak Liman Başkanlığı'nın sahildeki suntaları temizlettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaSuntaGemlik Sahili
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