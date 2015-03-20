Bu gece ve yarına dikkat

Rüzgar genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BU GECE VE YARIN SABAH KAR VAR

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, gece ve cumartesi günü sabah saatlerinde kentin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olarak görülebilecek.

PAZARTESİ HAVA ILIK HAVA ETKİLİ OLACAK

Soğuk ve yağışlı sistem, pazar günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edecek. Ancak Türkiye, pazartesi günü batı bölgelerden itibaren ılık ve yağışlı yeni bir sistemin etkisine girecek. Bu sistem ise hızlı bir şekilde hareket ederek salı günü etkisini kaybedecek.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu 7

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3