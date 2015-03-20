Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bu gece ve yarına dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Hakkari, Bitlis, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Batı bölgelerdeki yağışların ise hafif olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor

Bu gece ve yarına dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Hakkari, Bitlis, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Batı bölgelerdeki yağışların ise hafif olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor

20 Mart 2015 Cuma 12:03
Bu gece ve yarına dikkat
banner404
Rüzgar genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BU GECE VE YARIN SABAH KAR VAR
İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, gece ve cumartesi günü sabah saatlerinde kentin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olarak görülebilecek.
PAZARTESİ HAVA ILIK HAVA ETKİLİ OLACAK
Soğuk ve yağışlı sistem, pazar günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edecek. Ancak Türkiye, pazartesi günü batı bölgelerden itibaren ılık ve yağışlı yeni bir sistemin etkisine girecek. Bu sistem ise hızlı bir şekilde hareket ederek salı günü etkisini kaybedecek.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu 7
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.03.2015 11:05
Anahtar Kelimeler:
GeceYarınDikkatYağmurKarMeterolojiGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim