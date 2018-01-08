Bu fotoğrafta iki zafer var! KKTC başbakanı aşkını da ilan etti

KKTC'DEKİ Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkezinden 'balkon konuşması' yaptı.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'e ilk defa nişanlısı ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

"HEMEN NİKAH KIYACAĞIZ"

Hüseyin Özgürgün, seçim döneminde siyasetten çok 'yasak aşkıyla' gündeme gelmişti.

İlişkileri olduğunu doğrulayan İnci Pars, Dilek Özgürgün'le boşanma arifesinde olan Hüseyin Özgürgün'le evleneceklerini söylemişti.

İşte İnci Pars'ın yaptığı açıklama;

"Onlarınki saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılmış ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve 1 yıldır hiç konuşulmamış. Hamile olduğum iddiası da doğru değil. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Ama Allah nasip ederse müstakbel eşimle çocuk da istiyoruz. Hemen nikah kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz."

Özgürgün ve sevgilisi böyle görüntülendi;