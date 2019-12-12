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Bu fotoğrafı paylaşan Cem Uzan'dan gündemi sarsacak iddia

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Uzan, "Ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Yargılanacaksınız" paylaşımını yaptı.

GÜNDEM 12.12.2019, 15:18
Bu fotoğrafı paylaşan Cem Uzan'dan gündemi sarsacak iddia
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TÜRKİYE siyasetine 2002 seçimlerindeki vaatleriyle giren Cem Uzan şirketlerine el konulmasıyla birlikte Fransa'ya iltica etmişti. Yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini açıklayan Uzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Yeni bir iddiayı dile getiren Uzan son paylaşımında Davutoğlu ve Ali Babacan için, "Ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Yargılanacaksınız" dedi.

"MİLLET HESAP SORACAK"

Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ses getirmeye devam ediyor. Uzan yeni yaptığı paylaşımda, "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız" ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEYE DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada isim veren Uzan daha önce de, "Türkiye'nin en gizli FETÖ'cüsü Ahmet Necdet Sezer. Devamı gelecek..." paylaşımını yapmıştı.

"İKİ AY İÇİNDE DÖNECEĞİM"

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.

CEM UZAN NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ?

Cem Cengiz Uzan (d. 26 Aralık 1960, Adapazarı), Türk iş adamı, siyasetçi ve Genç Parti (GP) eski genel başkanı. Star gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibi. Aile şirketlerine 2004 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmasına dek babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'la birlikte Türkiye'nin ekonomik olarak en güçlü ailelerinden birinin üyesiydi.

Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi kuran Cem Uzan, 2002 yılında GP'yi kurarak siyasete girdi. 23 Ağustos 2002 tarihinde gerçekleştirilen Genç Parti'nin üçüncü olağanüstü kongresinde partinin genel başkanlık görevine seçildi. Genç Parti, 2002 Türkiye genel seçimlerinde %7.25, 2007 Türkiye genel seçimlerinde ise %3.03 oy aldı. 2. Ergenekon iddianâmesinde, Şener Eruygur'u askerî darbeye teşvik etmekle suçlanan Cem Uzan, siyâsî sığınma talebini kabul eden Fransa'da hayatını sürdürmektedir.

Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde iş adamı Kemal Uzan ve Melahat Uzan'ın çocuğu olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pepperdine Üniversitesi'nde işletme alanında lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşabilmektedir.

Türkiye'de görsel ve işitsel basın alanlarında ilk özel (Star TV), ilk eğlence (Teleon TV), ilk müzik (Kral TV), ilk Türk sineması (Yeşilçam TV) ve ilk Türk dizileri (Dizi TV) televizyon kanalları; ilk özel (Süper FM), ilk arabesk müzik yayını yapan (Kral FM), ilk yabancı müzik yayını yapan (Metro FM) ve ilk slow müzik yayını yapan (Joy FM) radyo istasyonları ile ilk sayısal yayın platformunu (Star Digital) kurarak önemli işler başarmıştır. Mobil iletişim alanında da Telsim şirketiyle GPRS, MMS, WAP, MVS, Bas Konuş gibi hizmetleri Türkiye'de ilk olarak hizmete sokmuştur.

Sahibi olduğu Star gazetesi, Türkiye'de en çok tiraj gören gazete konumuna geldi. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik'te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003'te iptal edildi, 3 Temmuz 2003'te de İmar Bankası ve Adabank'a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

#cem uzan #ahmet davutoğlu #Ali babacan
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