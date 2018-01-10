Bu fotoğraf muhalefeti ikiye böldü! Beklenmeyen yorum: Hayırlı olsun

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ı 2019 seçimlerinde destekleyeceğini sözyleyen Bahçeli, Beşte ziyaretiyle Ankara'nın gündemini yeniden belirledi.

CHP, Bahçeli'yi sert sözlerle eleştiriken İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Hayırlı olsun." yorumunda bulundu.

MUHALEFET İKİYE BÖLÜNDÜ

2019 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'ye çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.05'te başladı. Görüşme 35 dakika sürdü.

Görüşme bu sefer muhalefeti ikiye böldü. CHP'li Bülent Tezcan yaptığı sert açıklamalarla Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli arasında geçen zirveyi eleştirirken, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme kararı için "Saygı duyarız. Hayırlı olsun." yorumunu yaptı.

"HAYIRLI OLSUN"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da partisinin il binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Siyasetin nezaketini kaybettiğini aktaran Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işbirliği yapmasını saygıyla karşıladığını söyledi.

Akşener sözlerinin devamında "Sayın Bahçeli bize akıl verme mevkiinde değil. Dolayısıyla o bir karar vermiştir ona saygı duyuyoruz, hayırlı olsun" dedi.