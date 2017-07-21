Bu balık görenleri şaşırtıyor

SAKARYA'DA Ahmet Türk isimli bir vatandaş, Kaynarca Reisler göletinde balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Ahmet Türk’ün oltasına takılan ve sazanı andıran balığın kafa yapısı görünce heyecanlandı. İlk kez böyle bir balık gördüklerini söyleyen balık severlerden bazıları ise bu balığa öpücük sazanı adı koyduğu öğrenildi.
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