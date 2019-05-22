BTP adayı Kotil, İBB seçiminden çekildi

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB yarışından çekildiğini duyurdu. Kotil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun" dedi. ​Selim Kotil 31 Mart'ta yapılan seçimlerde 27 bin 238 oy almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası YSK'nın 6 Mayıs tarihli iptal kararıyla geri alınmıştı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.