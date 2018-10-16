Brunson'ı alan Trump ikna oldu! Kritik ismi Türkiye'ye iade ediyor

Serbest kalan Rahip Brunson'ın ABD'ye dönmesinin ardından sürpriz bir iddiayı gündeme getiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD'den uçağa bindirilip Türkiye'ye getirilebilir" dedi

Brunson'ı alan Trump ikna oldu! Kritik ismi Türkiye'ye iade ediyor
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HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazıda ABD'de tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.

Yazısında "Kaynağımı sormayın" ifadesini kullanan Hakan, serbest bırakılmasının ardından ABD'ye dönen Rahip Brunson gibi Hakan Atilla'nın da serbest bırakılıp Türkiye'ye gönderilebileceğini öne sürdü.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

Eskiden radyo ajanslarında falan şöyle bir habercilik jargonu vardı:

"İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre..."

- Kaynağımı sormayın.

- Detay istemeyin.

- "Ne zaman" demeyin.

Sadece şunu bilin yeter:

İyi haber alan kaynaklardan aldığım bilgiye göre...

Tıpkı bizdeki papazın uçağa bindirilip ABD'ye gönderildiği gibi...

ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD'den uçağa bindirilip Türkiye'ye getirilebilir.

Bugün yarın böyle bir gelişme yaşanırsa...

Sakın şaşırmayın!

Konuyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım.

Takipte kalın lütfen.

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