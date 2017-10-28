'Brezilya kalçası' yaptırmak istedi, sonu hüsranla bitti

SHOW TV'nin haberine göre, Çiğdem Yıldız, 'Brezilya kalçası'na sahip olabilmek için estetik ameliyat oldu. Ancak ameliyat sonrası tam bir hüsran yaşadı.
Hastaneden kendisine önce 'Brezilya kalçası' için yağ oranının yeterli olduğunu söylediklerini aktaran Yıldız, "Ardından yağ oranı az, 'protez yapalım' dediler" ifadesini kullandı.
Ağrı ve sızı hissettiğini belirten genç kadın, Rihanna'ya benzemek için ameliyat olduğunu söyledi. Yıldız, "Ama bir şey değişmedi, her şey aynı" dedi.
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