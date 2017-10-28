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'Brezilya kalçası' yaptırmak istedi, sonu hüsranla bitti

'Brezilya kalçası' yaptırmak için Adana'dan İstanbul'a gelen ve hastaneye 20.000 TL ödeyen Yıldız, işlemin yanlış yapıldığını iddia ederek adliyeye gitti

'Brezilya kalçası' yaptırmak istedi, sonu hüsranla bitti

'Brezilya kalçası' yaptırmak için Adana'dan İstanbul'a gelen ve hastaneye 20.000 TL ödeyen Yıldız, işlemin yanlış yapıldığını iddia ederek adliyeye gitti

28 Ekim 2017 Cumartesi 12:07
'Brezilya kalçası' yaptırmak istedi, sonu hüsranla bitti
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SHOW TV'nin haberine göre, Çiğdem Yıldız, 'Brezilya kalçası'na sahip olabilmek için estetik ameliyat oldu. Ancak ameliyat sonrası tam bir hüsran yaşadı. 

Hastaneden kendisine önce 'Brezilya kalçası' için yağ oranının yeterli olduğunu söylediklerini aktaran Yıldız, "Ardından yağ oranı az, 'protez yapalım' dediler" ifadesini kullandı.

Ağrı ve sızı hissettiğini belirten genç kadın, Rihanna'ya benzemek için ameliyat olduğunu söyledi. Yıldız, "Ama bir şey değişmedi, her şey aynı" dedi.

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Son Güncelleme: 28.10.2017 12:09
Anahtar Kelimeler:
ESTETİSTİKİstanbulAdanaBrezilya Kalçası
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