Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110143
ALTIN
154.939
DOLAR
3.7957
STERLİN
5.0377
EURO
4.4251
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya -...
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
banner468

Brad Pitt'e benzeyen FETÖ'cüye böyle eş aramışlar: Nefes alsın yeter

Bekar mensuplarını katalogla evlendiren FETÖ'cülerin, Brad Pitt'e benzetildiği için kimseyi beğenmeyen hakimi, ''Nefes alsın yeter'' diyerek ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıktı

Brad Pitt'e benzeyen FETÖ'cüye böyle eş aramışlar: Nefes alsın yeter

Bekar mensuplarını katalogla evlendiren FETÖ'cülerin, Brad Pitt'e benzetildiği için kimseyi beğenmeyen hakimi, ''Nefes alsın yeter'' diyerek ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıktı

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:11
Brad Pitt'e benzeyen FETÖ'cüye böyle eş aramışlar: Nefes alsın yeter
banner404

FETÖ'nün bekar mensuplarına yönelik kataloglu izdivaç çalışması ByLock yazışmalarıyla ortaya çıkarıldı. 'Abileri' tarafından  Brad Pitt'e benzetildiği için kimseyi beğenmeyen ve bekar kaldığından yakınanan hakim için ''Nefes alsın yeter'' kıstası getirmişler.

BEKAR YARGI MENSUPLARI SIKI TAKİPTE TUTULUYOR

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında dosyaya, örgüt mensubu hâkim ve savcıların ByLock yazışmaları da girdi. FETÖ'cü hâkim ve savcıların 'izdivaç' konusunda da çok sayıda yazışmaya imza attığı tespit edildi. Yazışmalarda, örgütün bekâr yargı mensuplarını sıkı takipte tuttuğu ve sürekli aday eş önerisinde bulunduğu görüldü. O yazışmalar özetle şöyle:

''ADAYIM VAR BANA ULAŞMASI LAZIM''

Nurten (hâkim) Hanım'a ulaşılması lazım. Hülya (hâkim) Hanım'a ulaşılması lazım. Semih Bey'in izdivacı var, haftaya görüşecek. Ben muhatabım abiyle,  Kayseri'de kim varsa haftaya rica edeceğim abimiz bir araya gelecek. Gökhan ve Sinan beylere adayım var, ulaşması lazım. Kadriye (hâkim) Hanım'a da aday vardı iptal oldu.

''BU SENE OLMAZSA 2 SENE ATAR BU İŞ ABİ''

Gazete  Habertürk'ten  Fevzi Çakır'ın haberine göre bir başka yazışmada örgüt mensubu hâkimin, sorumlu abisinden evlenmek için aday önerisi istediği görülüyor. Yazışmada ısrarcı olduğu görülen hâkim, "Müzmin bekârım. Devreci abiler beni dönemin  Brad Pitt'i yaptılar, şişirdiler şişirdiler, biz de kimseyi beğenmedik" ifadelerini kullanıyor.

A: Hizmetle ilgili konuşacak bir eşim bile yok.

B: Senin eş meselene yoğunlaşacağım inşallah. Sağ olsun, izdivaççı abimiz ilgileniyor.

A: Abi elde varsa hemen gösterin...

B: Tamam kataloğu gönderiyorum.

A: Şimdi mi abi, heyecanlandırdınız abi ya...

B: Yeni aldım vazifeyi, özel olarak ilgileneceğim.

A: Abi boyum 1.80, kilo 85. 90 doğumluyum, memleketim Sakarya.

B: Bilgileriniz var merak etmeyim.

A: Müsaitseniz çalışalım abi, tayinciyim abi. Bu sene olmazsa 2 sene atar bu iş...

B: Şaka bir yana abilerimizin kıstasları çok yüksek oluyor, ablalar üzülüyor olmayınca.

A: Abi, akılda kalan birileri vardır ya, 1.65-1.75 arası, meslekten istemiyorum. Tercihen öğretmen, eli ayağı düzgün biri olsun.

B: Bakın sizin de kıstaslarınız var, yürüsün nefes alsın, yeter.

B: Şu an meslektaşınız ablalar var.

A: Biz hedefi yüksek tutalım abi, nasıl olsa yakalayamayız. Abi ben zaten meslektaş istemediğim için bugünlere kaldım. Müzmin bekârım. Devreci abiler beni dönemin  Brad Pitt'i yaptılar, şişirdiler şişirdiler, biz de kimseyi beğenmedik.

B: Anladım, beni aşar artık bu mesele, sakın Taha Bey'i (izdivaç imamı) üzmeyin.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöBrad PittNefes Alsın YeterHSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş adamı Osman Kavala tutuklandı
İş adamı Osman Kavala tutuklandı
İşte Erdoğan'ın danışmanları ve aldıkları maaşlar
İşte Erdoğan'ın danışmanları ve aldıkları maaşlar
Cumhurbaşkanlığı`nın bütçesi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı`nın bütçesi belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim