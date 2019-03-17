Boztaş Yeni Zelanda'daki katliamdan saniyelerle kurtuldu

Yaralı Türk vatandaşı, "Terörist hepimize ateş etmeye başladı. İlk başta bacağıma geldi. Sonra gitti. Mermi mi değişti bilmiyorum ama ses bir anda kesildi. Silah sesi kesildiğinde yukarı baktım, kimse yoktu. Pencereyi elimle kırdım ve o an kaçtım. 2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm. Teröristin çektiği görüntüde öyle gözüküyor. Beni kaçarken çekmiş" diyerek yaşadıklarını anlattı

Boztaş Yeni Zelanda'daki katliamdan saniyelerle kurtuldu
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YENİ Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki  camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarından Mustafa  Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak  kaçtığını ve birkaç saniye geç kalsaydı ölmüş olabileceğini belirtti. 
Avustralya'da Turkish News Press gazetesi ortaklarından iş adamı  Yüksel Çiftçi ve Hasan Genç, yaralı Türk vatandaşı Boztaş'ı tedavi gördüğü  Christchurch Hastanesi'nde ziyaret etti.
 
Boztaş, hastanede yaptığı açıklamada, cuma namazı için camiye  gittiğini ve imamı dinlediği esnada birkaç el silah ses duyduğunu dile getirerek  ilk başta deprem sandığını aktardı.
 
Terör saldırısının farkına vardıktan sonra camideki insanlarla kaçmaya  başladığını anlatan Boztaş, ilk başta yakınlarındaki pencereyi kıramadıkları için  caminin içinde köşede bir yerde sıkıştıklarını söyledi.
 
Boztaş, "Terörist hepimize ateş etmeye başladı. İlk başta bacağıma  geldi. Sonra gitti. Mermi mi değişti bilmiyorum ama ses bir anda kesildi. O ara  yukarı baktım, kimse yoktu. Pencereyi elimle kırdım ve o anda kaçtım. 2-3 saniye  geç kalsaydım ölmüştüm. Teröristin çektiği görüntüde öyle gözüküyor. Beni  kaçarken çekmiş." dedi.
 
Pencereyi kırdıktan sonra dışarı çıktığını anlatan Boztaş, "Çıktıktan  sonra yolda bir çocuk gördüm, gözleri açıktı. Onu hayata döndürmeye çalıştım ama  olmadı. Vefat etmiş. Gözlerini kapadım. Daha çok silah sesleri gelmeye başladı.  Ben de koştum." ifadelerini kullandı.
 
"Hakkını helal etmesi için annemi aradım"
 
Yaralanan Türk vatandaşı Boztaş'ın annesi, oğlunun cuma namazı için  camiye gittiğini ve yaklaşık 15-20 dakika sonra kendisini arayarak, 'bacağından  vurulduğunu' söylediğini aktardı.
 
Anne Boztaş, oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden ardından eşiyle  koşarak hastaneye geldiklerini söyledi. Mustafa Boztaş da "Hakkını helal etmesi  için annemi aradım." ifadesini kullandı.
 
Terör saldırısının ardından kendilerine verilen destek için Türkiye'ye  teşekkür eden anne Boztaş, "Allah'ım milletimizin, ülkemizin yardımcısı olsun,  yaralılarımıza şifa versin." diye konuştu.
  
"Bütün Türkiye sefer oldu"
 
Avustralya'da Turkish News Press gazetesi ortaklarından iş adamı  Çiftçi de terör saldırısını duyar duymaz Müslümanlara destek için Sidney'den Yeni  Zelanda'ya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Malum hadiseden sonra Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip  Erdoğan) bilhassa seferber oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve  Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu görevlendirdi. Bütün Türkiye seferber  oldu. Sadece Türkiye için değil, bütün Müslümanlar için. Bu ümmetin davası.  Reisicumhurumuz da bu ümmetimizin davasını bildiği için bu kadar güçlü bir  katılım buraya göndererek yaralarımızı sarmaya çalışıyor."
 

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