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Bozdağ: Vize krizi ile ilgili iki ülke birlikte çalışma kararı aldı

ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'den heyet geliyor. İki ülke birlikte çalışma kararı aldı"dedi

Bozdağ: Vize krizi ile ilgili iki ülke birlikte çalışma kararı aldı

ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'den heyet geliyor. İki ülke birlikte çalışma kararı aldı"dedi

12 Ekim 2017 Perşembe 10:23
Bozdağ: Vize krizi ile ilgili iki ülke birlikte çalışma kararı aldı
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BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de  katıldığı programda gündeme dair açıklama yapıyor.  Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:  Dün Dışişleri Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı bir telefon görüşmesi yaptılar ve son gelişmeleri değerlendirdiler. Bundan sonra yapılacaklar hususunda görüş alışverişinde bulundular. Bakanlıktan aldığım bilgiye göre oldukça yapıcı bir görüşme oldu. Bundan sonra iki ülke arasında temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışma kararı alındı. Sonucuna göre de bir adım atılacak.Bizim beklentimiz bu krizin hem Türkiye'nin hem de ABD'nin lehine olmadığıdır. Bu kriz iki ülkeye de zarar vermektedir. İki ülke halklarına da zarar veriyor. Ben bu krizi beklemiyordum.

Burada bir bilgi eksikliği veya yanlış bilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bizim hukuk sistemimizde bir kişi gözaltına alındıktan sonra, savcılığa çıktığında tutuklama talebi ile hakimliğe gönderildiğinde avukat bulundurulması kanunen zorunludur. OHAL olduğu için belli bir süre görüştürülemiyor. 25 Eylül'de gözaltına alınıyor, 4 Ekim'de tutuklanıyor. 8 Ekim'de vize ile ilgili sorun ortaya çıkıyor. Baktığımızda haberleri var. 

"KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ İFADESİ AVUKATI HUZURUNDA ALINDI"

Bizim hukukumuzda savcı ve kolluk, avukat olmadan herhangi bir şüphelinin ifadesini alamaz, alırsa bu ifade geçerli olmaz. Şüpheli hakkındaki hem polisteki hem de savcılıktaki ifadesi avukatı huzurunda alınmıştır. Benim aldığım bilgiye göre ailesinden de bir görüşme talebi olmamış. Avukatı var. Avukatla görüşme var ama ifade sırasındaki avukat dışında ayrıca bir avukatla görüşme talebi olmamış, ailesi ile de görüşme talebi olmamış. 

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Bekir BozdağABD
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