Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Böylesi hiç görülmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın ve Merkez Bankası Başkanı Başçı ile görüşmesinin ardından dün ve bugün açılışta 2.60 liranın altında işlem gören dolar yükselişe geçti rekor kırdı.

Böylesi hiç görülmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın ve Merkez Bankası Başkanı Başçı ile görüşmesinin ardından dün ve bugün açılışta 2.60 liranın altında işlem gören dolar yükselişe geçti rekor kırdı.

13 Mart 2015 Cuma 16:12
Böylesi hiç görülmedi
banner404
BU hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL kuru, hükümet kanadından gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) destek mesajları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanı Erdem Başçı arasındaki görüşmeye yönelik açıklamaların son dönemde oluşan gerginliği hafifletmesiyle 2.60 liranın aşağısında güne başlarken, daha sonra yükselişe geçerek bu seviyeyi aştı ve rekor kırdı. Dolar Türk Lirası karşısında küresel piyasalardaki bozulma ile yeniden 2.64'ün üzerine çıktı. Bankacılar, Çin para birimi yuanda günlük işlem bandının yüzde 2'den yüzde 3'e çıkartılabileceğine ilişkin söylentilerin satış baskısı yarattığını belirttiler. Sabah açılışta 2.5950-2.5990 lira arasında hareket eden dolar, küresel piyasalarda kâr realizasyonuna bağlı olarak gerilemesine karşın, Türkiye'de 2.60 liranın üzerine çıkarak, 2.6487 liraya kadar yükseldi. Daha önceki rekor 2.6470 seviyesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile düzenlediği ortak basın toplantısında ekonomi brifinginin sorulması üzerine, "Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanımız Başçı ile değerlendirmeyi yaptık. Sonunu tatlıya bağladık" dedi. Haftaya 2.60 seviyelerinde başlayan dolar/TL, hafta içerisinde özellikle euro/dolar paritesindeki sert düşüşün gelişen ülke para birimlerinde yarattığı baskı ile yükselerek 2.6462'ye kadar tırmansa da, geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdamın beklentiyi aşması ve böylece Fed'in faiz artırmaya yaklaştığı spekülasyonlarını güçlendirmesi ile ulaştığı 2.6475 lira seviyesindeki zirve rekorunu kıramadı. Kur hükümet tarafından TCMB'ye yönelik destek mesajları ve Başçı'nın Erdoğan'a yaptığı sunum ve sunuma yönelik açıklamalar sonrasında dün 2.59'un aşağısına gerileyerek en düşük 2.5830 lirayı gördü. Kur bugün kademeli artarak 2.6050 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından saat 11:58 itibarıyla yüzde 0.57 yukarıda 2.6042 liradan alıcı buluyor. Euro/dolar paritesi dün 1.05'in de aşağısına gerileyerek en düşük 1.0495'i görmesinin ardından günü 1.06 dolar yakınlarında tamamlarken, bugün aynı dakikalarda yatay seyirle 1.0610 dolar düzeyinde. Euro/TL yüzde 0.53 artarak 2.7638 liradan fiyatlanırken, sepet kur ise 2.6839'da.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.03.2015 15:13
Anahtar Kelimeler:
DolarErdoğanCumhurbaşkanıBaşçıMerkez BankasıGörüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim