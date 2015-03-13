Böylesi hiç görülmedi

BU hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL kuru, hükümet kanadından gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) destek mesajları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanı Erdem Başçı arasındaki görüşmeye yönelik açıklamaların son dönemde oluşan gerginliği hafifletmesiyle 2.60 liranın aşağısında güne başlarken, daha sonra yükselişe geçerek bu seviyeyi aştı ve rekor kırdı. Dolar Türk Lirası karşısında küresel piyasalardaki bozulma ile yeniden 2.64'ün üzerine çıktı. Bankacılar, Çin para birimi yuanda günlük işlem bandının yüzde 2'den yüzde 3'e çıkartılabileceğine ilişkin söylentilerin satış baskısı yarattığını belirttiler. Sabah açılışta 2.5950-2.5990 lira arasında hareket eden dolar, küresel piyasalarda kâr realizasyonuna bağlı olarak gerilemesine karşın, Türkiye'de 2.60 liranın üzerine çıkarak, 2.6487 liraya kadar yükseldi. Daha önceki rekor 2.6470 seviyesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile düzenlediği ortak basın toplantısında ekonomi brifinginin sorulması üzerine, "Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanımız Başçı ile değerlendirmeyi yaptık. Sonunu tatlıya bağladık" dedi. Haftaya 2.60 seviyelerinde başlayan dolar/TL, hafta içerisinde özellikle euro/dolar paritesindeki sert düşüşün gelişen ülke para birimlerinde yarattığı baskı ile yükselerek 2.6462'ye kadar tırmansa da, geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdamın beklentiyi aşması ve böylece Fed'in faiz artırmaya yaklaştığı spekülasyonlarını güçlendirmesi ile ulaştığı 2.6475 lira seviyesindeki zirve rekorunu kıramadı. Kur hükümet tarafından TCMB'ye yönelik destek mesajları ve Başçı'nın Erdoğan'a yaptığı sunum ve sunuma yönelik açıklamalar sonrasında dün 2.59'un aşağısına gerileyerek en düşük 2.5830 lirayı gördü. Kur bugün kademeli artarak 2.6050 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından saat 11:58 itibarıyla yüzde 0.57 yukarıda 2.6042 liradan alıcı buluyor. Euro/dolar paritesi dün 1.05'in de aşağısına gerileyerek en düşük 1.0495'i görmesinin ardından günü 1.06 dolar yakınlarında tamamlarken, bugün aynı dakikalarda yatay seyirle 1.0610 dolar düzeyinde. Euro/TL yüzde 0.53 artarak 2.7638 liradan fiyatlanırken, sepet kur ise 2.6839'da.